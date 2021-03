Amazon öffnet neues Studio für AAA-Spiele

Amazon hat diese Woche bekannt gegeben, dass man ein neues Studio für Spiele in Montreal eröffnet hat. Der Fokus wird auf neuen Spielen für Amazon liegen, die mittlerweile einen eigenen Streamingdienst haben. Es sollen AAA-Spiele kommen.

Während Google also alle Studios für Stadia eingestellt hat, geht Amazon den (meiner Meinung nach) richtigen Weg und investiert. Aktuell sucht Amazon Games nach vielen neuen Entwicklern, die am Standort in Montreal arbeiten wollen.

Das erste Spiel des Studios wird ein Online-Multiplayer mit einer komplett neuen Marke sein, so Amazon. Weitere Details wollte man noch nicht nennen und es gibt auch keine Roadmap für weitere Spiele. Amazon betont nur, dass es AAA-Spiele sein werden, was bedeutet, dass man wohl ein recht hohes Budget bekommt.

