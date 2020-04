Amazon mit Gratis-Inhalten für den Fire TV

Amazon hat diese Woche #AtHome angekündigt, hier will man in der Corona-Krise ein paar kostenlose Inhalte an Besitzer mit einem Amazon Fire TV oder Fire Tablet verschenken. Ziel ist, dass man den Besitzern mehr Unterhaltung bietet, damit sie daheim bleiben und man hat einige Gratis-Inhalte geplant.

Amazon hat sich laut eigenen Angaben über 100 Partner für die Gratis-Inhalte geschnappt und mit diesen ein Paket erstellt. Dazu gehören Serien von HBO und Showtime, aber auch von Prime Video. Amazon hat auch Inhalte aus anderen Bereichen wie Bildung mit in das AtHome-Paket gepackt.

Laut Amazon ist #AtHome zum Start aber nur in den USA verfügbar und man will weitere Angebote mit der Zeit hinzufügen. In Deutschland soll das Angebot jedoch auch schon bald starten und wir werden euch dann natürlich hier informieren. Bis dahin bekommt ihr im Amazon Blog eine Übersicht mit den US-Inhalten, bei uns werden aber vermutlich andere Serien zu sehen sein.

