Bosch – Staffel 6 ab sofort bei Amazon Prime Video verfügbar

Detective Harry Bosch ist zurück! Die neue Staffel der Amazon Original Serie Bosch startet am heutigen 17. April 2020 wie bereits angekündigt exklusiv bei Amazon Prime Video.

Ab sofort können Prime-Mitglieder alle 10 Episoden in der englischen Originalversion sowie der deutschen Synchronfassung streamen. Bosch basiert auf den Bestseller-Romanen von Michael Connelly und ist die Amazon Original Serie mit der längsten Laufzeit. Eine siebte, finale Staffel der Serie wurde bereits bestätigt und bestellt.

-->

Zum Cast der Amazon Original Serie gehören neben Titus Welliver (Lost) als Detective Harry Bosch, Jamie Hector (The Wire) als Detective Jerry Edgar, Amy Aquino (Being Human) als Lieutenant Grace Billets, Madison Lintz (The Walking Dead) als Maddie Bosch und Lance Reddick (John Wick: Kapitel 3) als Chief Irving.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Darum geht es in Bosch – Staffel 6

In Staffel 6 findet sich Bosch inmitten eines komplexen Mordfalls und einer chaotischen Untersuchung auf Bundesebene wieder: Ein Medizinphysiker wird umgebracht und das radioaktive Material, das er bei sich hatte, ist verschwunden. Los Angeles droht eine katastrophale Gefahr – der Stadt, der Bosch sich verpflichtet hat, um ihr zu dienen und sie zu schützen.

Bosch – Staffel 6 bei Prime Video →

Disney+ bekommt Mandalorian-Dokumentation Disney wird ab dem 4. Mai eine exklusive Dokumentation namens „Disney Galerie“ bei Disney+ zeigen, die sich in den ersten 8 Episoden „The Mandalorian“ widmet. Bei Mandalorian handelt es sich um die bisher erfolgreichste und vermutlich auch die einzige wirklich…15. April 2020 JETZT LESEN →

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->