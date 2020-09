Amazon Prime Day 2020: 10-Euro-Gutschein sichern

Amazon hat heute bekannt gegeben, dass der Amazon Prime Day 2020 am 13. und 14. Oktober stattfinden wird (vielleicht sollte man auch darüber nachdenken, ob man die Aktion in „Amazon Prime Days“ ändert). Statt im Sommer findet der Prime Day nun also im Herbst statt (Schuld ist übrigens die Corona-Krise).

Passend zum Amazon Prime Day gibt es ab heute auch eine Aktion, bei der man sich Guthaben in Höhe von 10 Euro für den Amazon Prime Day sichern kann. Man muss bis zum 12. Oktober ein Produkt in Höhe von mindestens 10 Euro bei einem der von Amazon aufgelisteten Händler kaufen, dann gibt es den Gutschein.

Das Guthaben kann aber nicht komplett frei genutzt werden, denn es man kann es laut Amazon nur „für fast alle Produkte von Amazon einsetzen“. Man muss, wie beim Amazon Prime Day allgemein, natürlich ein Mitglied von Amazon Prime sein.

Mit Beginn des Prime Day können Mitglieder dieses Guthaben auch für Produkte aus dem Sortiment kleiner und mittlerer Unternehmen einlösen. Mehr als die Hälfte der Artikel, die bei Amazon weltweit verkauft werden, kommen von Drittanbietern – hauptsächlich kleinen und mittelgroßen Unternehmen.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann für Aktionen wie diese genutzt werden. Der Dienst kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft bei Amazon 30 Tage getestet werden.

