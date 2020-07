Amazon Prime Day findet später statt

Amazon hat heute bekannt gegeben, dass man in Indien am 6. und 7. August einen „Prime Day“ abhalten wird. An diesen beiden Tagen soll es bei Amazon Indien zahlreiche Deals und Angebote geben, doch das gilt laut Amazon nicht global.

In den USA (und sicher auch anderen Ländern wie Deutschland) wird der Amazon Prime Day später in diesem Jahr stattfinden. Amazon wollte noch kein Datum in der Pressemitteilung nennen, doch aktuell steht der September im Raum.

Es ist aber unklar, warum Amazon da nun einen eigenen Prime Day in Indien im August und einen globalen ein paar Wochen später abhalten wird. Der Grund für die Verspätung ist klar, die Corona-Krise. Sobald wir die Details für Deutschland haben, werden wir euch das Datum für den Amazon Prime Day nachreichen.

Amazon Deutschland hat sich mittlerweile auch gemeldet:

2020 bringen wir #PrimeDay-Rabatte später als gewöhnlich zu den Mitgliedern. Denn die Sicherheit der Mitarbeiter, Kunden & Verkaufspartner hat für uns höchste #Priorität. ➡️Der #PrimeDay in Indien findet vom 6. – 7.8. statt, Details für den Rest der Welt geben wir bald bekannt.📦 pic.twitter.com/59D2RTkjFw — Amazon News DE (@AmazonNewsDE) July 21, 2020

