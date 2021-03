Amazon Prime Video: Das seht ihr im April

Wir machen weiter mit den Serien- und Film-Highlights für April 2021 und als Nächstes auf der Liste stehen die Neuerscheinungen bei Amazon Prime Video.

Mit dabei ist unter anderem die erste Staffel von Last One Laughing, direkt sieben Staffeln von The 100, eine Doku über Britney Spears, eine exklusiver Film namens Voyagers und darüber hinaus gibt es auch neue Inhalte für Kinder und wie immer neue Inhalte zum Kaufen und Leihen. Die komplette Liste findet ihr unten.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Amazon Prime Video: Neue Serien & Staffeln

Lol: Last One Laughing – Staffel 1

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 01.04.

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 01.04. Lol: Last One Laughing Italy – Staffel 1

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 01.04.

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 01.04. The 100 – Staffel 1-7

verfügbar ab 09.04.

verfügbar ab 09.04. Pretty Little Liars – Staffel 1-7

verfügbar ab 15.04.

verfügbar ab 15.04. Black-Ish Staffel 1-6

verfügbar ab 05.04.

verfügbar ab 05.04. Containment – Staffel 1

verfügbar ab 01.04.

verfügbar ab 01.04. Chuck – Staffel 1-5

verfügbar ab 01.04.

verfügbar ab 01.04. Krypton – Staffel 1-2

verfügbar ab 01.04.

verfügbar ab 01.04. Swamp Thing – Staffel 1

verfügbar ab 09.04.

verfügbar ab 09.04. Pretty Little Liars: The Perfectionists

verfügbar ab 15.04.

Amazon Prime Video: Neue Filme

Framing Britney Spears

Amazon Exclusive

exklusiv verfügbar ab 05.04.

Amazon Exclusive exklusiv verfügbar ab 05.04. Voyagers

Amazon Exclusive

exklusiv verfügbar ab 30.04.

Amazon Exclusive exklusiv verfügbar ab 30.04. Schwarze Adler

exklusiv verfügbar ab 15.04.

exklusiv verfügbar ab 15.04. Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

exklusiv verfügbar ab 12.04.

exklusiv verfügbar ab 12.04. Run

exklusiv verfügbar ab 30.04.

exklusiv verfügbar ab 30.04. The Secret: Traue dich zu träumen

exklusiv verfügbar ab 06.04.

exklusiv verfügbar ab 06.04. The Festival

exklusiv verfügbar ab 14.04.

exklusiv verfügbar ab 14.04. Tomiris

exklusiv verfügbar ab 04.04.

exklusiv verfügbar ab 04.04. Follow Me

exklusiv verfügbar ab 18.04.

exklusiv verfügbar ab 18.04. Winchester

exklusiv verfügbar ab 19.04.

exklusiv verfügbar ab 19.04. Schlingensief – In Das Schweigen Hineinschreien

exklusiv verfügbar ab 20.04.

exklusiv verfügbar ab 20.04. Black Water: Abyss

exklusiv verfügbar ab 11.04.

exklusiv verfügbar ab 11.04. Radioactive

exklusiv verfügbar ab 12.04.

exklusiv verfügbar ab 12.04. The Climb

exklusiv verfügbar ab 23.04.

exklusiv verfügbar ab 23.04. The Vigil

exklusiv verfügbar ab 23.04.

exklusiv verfügbar ab 23.04. 47 Ronin

verfügbar ab 08.04.

verfügbar ab 08.04. John Wick

verfügbar ab 01.04.

verfügbar ab 01.04. Girl On The Train

verfügbar ab 05.04.

verfügbar ab 05.04. Wonder Woman

verfügbar ab 15.04.

verfügbar ab 15.04. The Legend of Tarzan

verfügbar ab 16.04.

verfügbar ab 16.04. American Sniper

verfügbar ab 17.04.

verfügbar ab 17.04. Bad Samaritan Im Visier Des Killers

verfügbar ab 04.04.

verfügbar ab 04.04. Ender’s Game Das Große Spiel

verfügbar ab 28.04.

verfügbar ab 28.04. Snitch Ein Riskanter Deal

verfügbar ab 03.04.

verfügbar ab 03.04. Gold

verfügbar ab 13.04.

verfügbar ab 13.04. 3096 Tage

verfügbar ab 21.04.

verfügbar ab 21.04. American Beauty

verfügbar ab 24.04.

verfügbar ab 24.04. Army of One

verfügbar ab 02.04.

verfügbar ab 02.04. Cowspiracy: The Sustainability Secret

verfügbar ab 12.04.

verfügbar ab 12.04. Heiter Bis Wolkig

verfügbar ab 22.04.

verfügbar ab 22.04. Grandma’s Boy

verfügbar ab 05.04.

verfügbar ab 05.04. Better Living Through Chemistry

verfügbar ab 29.04.

verfügbar ab 29.04. Zauber der Liebe (Feast Of Love)

verfügbar ab 24.04.

verfügbar ab 24.04. Stay

verfügbar ab 21.04.

verfügbar ab 21.04. The Propaganda Game

verfügbar ab 22.04.

verfügbar ab 22.04. Blutzbrüdaz

verfügbar ab 03.04.

verfügbar ab 03.04. All Inclusive (Couples Retreat)

verfügbar ab 04.04.

verfügbar ab 04.04. The Factory

verfügbar ab 06.04.

verfügbar ab 06.04. Ask the Dust

verfügbar ab 07.04.

verfügbar ab 07.04. Wie durch ein Wunder (Charlie St. Cloud)

verfügbar ab 13.04.

verfügbar ab 13.04. Aus dem Nichts

verfügbar ab 24.04.

verfügbar ab 24.04. Body of Lies

verfügbar ab 25.04

Amazon Prime Video: Neue Kids-Highlights

Der kleine Drache Kokosnuss – Staffel 2, Teil 3

exklusiv verfügbar ab 01.04.

exklusiv verfügbar ab 01.04. Meine Freundin Conni – Geheimnis um Kater Mau

exklusiv verfügbar ab 02.04.

exklusiv verfügbar ab 02.04. Vorstadtkrokodile 2

verfügbar ab 02.04.

verfügbar ab 02.04. Vorstadtkrokodile 3

verfügbar ab 02.04.

verfügbar ab 02.04. Vorstadtkrokodile

verfügbar ab 02.04.

verfügbar ab 02.04. Max Und Die Wilde 7

exklusiv verfügbar ab 06.04.

exklusiv verfügbar ab 06.04. Hotel Transsilvanien 2

verfügbar ab 01.04.

verfügbar ab 01.04. Sams In Gefahr

verfügbar ab 23.04.

Amazon Prime Video: Kaufen und Leihen

Jungleland

zum Kaufen verfügbar ab 01.04.

zum Leihen verfügbar ab 15.04.

zum Kaufen verfügbar ab 01.04. zum Leihen verfügbar ab 15.04. Synchronic

zum Kaufen und Leihen verfügbar ab 08.04.

zum Kaufen und Leihen verfügbar ab 08.04. Boss Level

zum Kaufen verfügbar ab 16.04.

zum Leihen verfügbar ab 23.04.

zum Kaufen verfügbar ab 16.04. zum Leihen verfügbar ab 23.04. Grey’s Anatomy – Staffel 17

zum Kaufen verfügbar ab 22.04.

zum Kaufen verfügbar ab 22.04. Seattle Fire Fighters – Staffel 4

zum Kaufen verfügbar ab 22.04.

