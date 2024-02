Amazon Prime Video: Das erwartet euch bei der neuen Teddy Teclebrhan Show

Bei Amazon Prime Video startet nächste Woche die Teddy Teclebrhan Show, am 20. Februar geht es genau genommen offiziell los. Wir haben hier schon häufiger darüber berichtet und es gab auch schon einen ersten Teaser mit Eindrücken.

Jetzt hat Amazon einen ersten Trailer veröffentlicht, der zeigt, was euch bei der für Amazon Prime Video exklusiven Teddy Teclebrhan Show erwartet. Es geht übrigens direkt mit zwei Episoden am Dienstag los und dann folgt jede Woche eine Folge.

Sieht unterhaltsam aus, ich mag Teddy, da schauen wir sicher mal rein. Bei einer Show kann ich auch zur Not mit der Werbung leben, das fühlt sich dann fast (was durch die wöchentlichen Folgen sowieso so ist) wie „normales“ Fernsehen an.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

