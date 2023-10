Android 13 dominiert erstmals die Charts bei Google

Android 13 ist nach etwa einem Jahr die am häufigsten genutzte Version von Google, das hat das Unternehmen im Entwicklerbereich verraten. Es handelt sich um aktuelle Zahlen von Oktober, das letzte Update veröffentlichte Google im Frühjahr.

So kommt Android mittlerweile auf 22,4 Prozent, gefolgt von Android 11 mit 21,6 Prozent, Android 10 mit 16,1 Prozent, Android 12 mit 15,8 Prozent und Android 9 mit 10,5 Prozent. Die restlichen Android-Versionen sind dann laut Google bereits einstellig.

Wichtig: Nur Android mit Google-Diensten

Es handelt sich hier um Android mit Google-Diensten, der Anteil von Huawei und Co., die keine Google-Dienste nutzen, wird nicht berücksichtigt. Vor allem in China, wo Google und Co. verboten sind, ist der Anteil älterer Android-Versionen recht hoch.

Ein interessantes Detail, welches Mishaal Rahman anmerkt: Mittlerweile werden fast 60 Prozent der aktiven Android-Nutzer mit Sicherheitspatches (gibt es bis Android 11) versorgt. Der Anteil wächst und lag bei den letzten Zahlen noch bei unter 55 Prozent.

Xiaomi zeigt erste Smartwatch mit HyperOS Xiaomi präsentierte letzte Woche die 14er-Reihe auf einem Event in China und im Zuge dessen wurde auch HyperOS als neue Benutzeroberfläche angekündigt. Es wird aber nicht nur ein Ersatz für […]30. Oktober 2023 JETZT LESEN →

-->