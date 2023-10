Xiaomi zeigt erste Smartwatch mit HyperOS

Xiaomi präsentierte letzte Woche die 14er-Reihe auf einem Event in China und im Zuge dessen wurde auch HyperOS als neue Benutzeroberfläche angekündigt. Es wird aber nicht nur ein Ersatz für MIUI sein, denn Xiaomi hat mehr damit geplant.

Dieser Name wird uns in Zukunft in allen Bereichen von Xiaomi begegnen, so auch bei den Smartwatches. Passend zum neuen Smartphone wurde jetzt mit der Xiaomi Watch S3 die erste Smartwatch mit HyperOS angekündigt. Bisher nur in China.

Ich gehe davon aus, dass wir die Xiaomi Watch S3 aber kommendes Jahr auch bei uns in Europa sehen werden und dann gibt es ein 1,43 Zoll großes OLED-Display mit bis zu 600 nits, die üblichen Sensoren für Health und Fitness (kein EKG), es gibt GPS und noch eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen (7 Tage mit der LTE-Version).

Bei der Akkulaufzeit erkennt der Experte schon: HyperOS ist kein Wear OS. Xiaomi präsentierte vor ein paar Wochen eine neue Smartwatch mit Wear OS von Google, doch das heißt nicht, dass man komplett umschwenkt. Hier kommt ein eigenes OS von Xiaomi zum Einsatz, welches wir schon kennen, jetzt aber mit neuem Namen.

Eine Besonderheit bringt die wasserdichte Uhr noch mit: Man kann nicht nur die Bänder tauschen, man kann auch die Lünette tauschen. Falls ihr euch also nach einer gewissen Zeit eine neue Farbe gönnen wollt, wird das damit möglich sein.

