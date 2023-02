Android 14: Google erlaubt das Klonen von Apps

Die erste Developer Preview von Android 14 ist da und obwohl Google erst in ein paar Monaten über die finalen Details für Nutzer sprechen wird, so gibt es schon einige neue Details und ein paar davon wollen wir hier hin und wieder aufgreifen.

So zum Beispiel die Option für „Cloned Apps“, die 9TO5Google entdeckt hat. Das Klonen von Apps kann praktisch sein, wenn man eine App zum Beispiel mit zwei Profilen nutzen will (und das nicht geht). Manche Hersteller bieten das bereits an.

Über Umwege geht das auch bei Android, aber die Möglichkeit, dass man eine App einfach klont und zwei Versionen davon nutzen kann, wird viele freuen. Allerdings gibt es hier auch Ausnahmen, denn nicht jede Android-App kann geklont werden.

Google hat einige Apps (darunter System-Apps und Google-Apps wie Gmail und Maps) von der Funktion ausgeschlossen. Hersteller können das vor Auslieferung auch tun und ich vermute, dass auch Android-Entwickler diese Option bekommen.

Kommentar: Das Samsung Galaxy S23 ist mein neues Android-Highlight Das Samsung Galaxy S22 hat mir sehr gut gefallen letztes Jahr, denn man spürt, dass die kompakten Android-Modelle wieder etwas besser werden. Das liegt daran, dass sie wirklich besser werden, aber auch daran, dass der Fortschritt bei den Flaggschiffen der…12. Februar 2023 JETZT LESEN →

-->