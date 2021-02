Android TV wird mehr wie Google TV

Google präsentierte im Spätsommer einen neuen Chromecast, der erstmals mit Android TV ausgeliefert wird. Allerdings nennt man das OS nicht mehr Android TV, sondern Google TV. Und Google TV soll dann ab 2022 der neue Standard sein.

Wie Google gegenüber The Verge mitgeteilt hat, geht man mit Android TV einen ersten Schritt in diese Richtung. Es wird eine neue Oberfläche verteilt, die zwar nicht exakt wie die von Google TV aussieht, aber schon sehr nah herankommt:

Etwas ungewöhnlich für Google: Diese neue Version wird ab sofort verteilt und das nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Solltet ihr also Android TV auf eurem Fernseher nutzen, dann wird euch bald eine neue Oberfläche begegnen.

