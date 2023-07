Anker SOLIX ruft Wechselrichter zurück – kostenlosen Austausch erhalten

Anker SOLIX hat festgestellt, dass einige Exemplare des Wechselrichters MI60 (600 Watt) nicht den deutschen Sicherheitsvorschriften entsprechen.

Sicherlich habt ihr die aktuelle Wechselrichterdebatte rund um Balkonkraftwerke mitbekommen. Auch Anker hat daraufhin erneut interne Untersuchungen durchgeführt und festgestellt: auch Teile des Wechselrichters MI60 sind betroffen.

Dieser ist in den Anker SOLIX Komplettpaketen enthalten. Anker hat nach eigenen Angaben umgehend alle Maßnahmen eingeleitet, eine anwenderfreundliche Entscheidung getroffen und sich proaktiv an die Bundesnetzagentur gewandt. Zudem wurde die Auslieferung des MI60-Wechselrichters gestoppt.

Die offizielle Stellungnahme von Anker:

Die Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden hat für Anker SOLIX absolute Priorität. Als Vorsichtsmaßnahme hat Anker SOLIX deshalb den Verkauf und die Auslieferung aller MI60-Wechselrichter (600 Watt) umgehend gestoppt und einen uneingeschränkten Austausch veranlasst. Wir haben kürzlich festgestellt, dass bei einigen Exemplaren des MI60-Wechselrichters (600 Watt) ein Bauteil nicht mit einer bestimmten Sicherheitsvorschrift für den deutschen Markt konform ist. Obwohl diese Produkte in allen anderen Märkten sicherheitskonform sind, ergreifen wir alle Maßnahmen, um sicherzustellen, dass wir uns strikt an alle geltenden Vorschriften halten. Anker SOLIX bietet allen VerbraucherInnen, die im Besitz des MI60-Wechselrichters (600 Watt) sind, einen kostenlosen Umtausch gegen den Anker SOLIX MI80-Wechselrichter (600 und 800 Watt) an. Das neue Produkt entspricht in vollem Umfang den neuesten lokalen Sicherheitsstandards.

Instruktionen für alle betroffenen Nutzer (kommen per E-Mail):

Wenn Sie einen MI60-Wechselrichter besitzen, befolgen Sie bitte folgende Schritte: 1. Teilen Sie uns Ihre aktuelle Lieferadresse mit, damit wir den neuen MI80-Wechselrichter (600 und 800 Watt) sowie ein neues Schuko-Kabel (5 Meter) für Sie bestellen können. Der Versand erfolgt ab Ende August. Dazu benötigen wir folgende Angaben von Ihnen: A) E-Mail-Adresse

B) Vor- und Nachname des Empfängers

C) Straße und Hausnummer

D) Wohnort

E) Postleitzahl

F) Land 2. Wir lassen Ihnen ein vorfrankiertes Versandlabel für Ihre Rücksendung des alten MI60-Wechselrichters (600 Watt) und dem dazugehörigen Schuko-Kabel zukommen. 3. Sobald Sie den neuen MI80-Wechselrichter (600 und 800 Watt) und das neue Schuko-Kabel erhalten haben, entfernen Sie bitte den alten MI60-Wechselrichter vom Stromnetz (empfohlen wird morgens oder abends) und legen Sie diesen mit dem alten Schuko-Kabel wieder in die originale oder eine neutrale Verpackung. 4. Verwenden Sie das von uns erhaltene Retourenlabel, um den alten MI60-Wechselrichter samt altem Schuko-Kabel innerhalb von 30 Tagen zurückzusenden. Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten und versichern Ihnen, dass sich der Umtausch nur auf den MI60-Wechselrichter (600 Watt) bezieht. Alle anderen Bestandteile Ihres Anker SOLIX Balkonkraftwerkes sind davon nicht betroffen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne direkt auf diese E-Mail antworten. Wir melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen zurück. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.

Ihr Anker SOLIX-Team

Für Rückfragen erreicht ihr den Anker SOLIX-Kundensupport – wie üblich – sowohl per Telefon unter +49 (800) 0002522 (Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr) sowie per E-Mail via support@anker.com.

