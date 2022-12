Anker und das Eufy-Sicherheitsproblem

Vor ein paar Tagen (mittlerweile sind es fast schon Wochen) wurde bekannt, dass die Eufy-Kameras von Anker ein massives Sicherheitsproblem haben. Man konnte den Videostream unverschlüsselt abgreifen. Anker war also nicht ganz ehrlich.

Eigentlich sollten die Daten nur offline und verschlüsselt gespeichert werden. Bei einer Kamera daheim will man natürlich nicht, dass andere mit einem VLC-Player mal eben den eigenen Stream sehen. Doch was sagt denn Anker zum Thema?

Wir wollten damals eigentlich noch ein Statement abwarten und dann berichten, das gab es aber am Anfang nicht. Anker wollte das vermutlich aussitzen, was aber nicht klappte. Daher haben wir jetzt endlich mal eine Stellungnahme von Eufy:

eufy Security ’s Live View Feature on its Web-Portal Feature Has a Security Flaw

First, no user data has been exposed, and the potential security flaws discussed online are speculative. However, we do agree there were some key areas for improvement. So we have made the following changes.

Today, users can still log in to our eufy.com Web portal to view live streams of their cameras. However, users can no longer view live streams (or share active links to these live streams with others) outside of eufy’s secure Web portal. Anyone wishing to view these links must first log in to the eufy.com Web portal.

We will continue to look for ways to enhance this feature.