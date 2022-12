MediaMarkt und Saturn mit Neuanfang ab 2023

Ceconomy, der Konzern hinter MediaMarkt und Saturn, will kommendes Jahr ein paar Dinge bei den beiden angeschlagenen Marken ändern. Sie sollen ab 2023 an einem Strang ziehen und sich Dinge wie Lager, Werbung und Portfolio teilen.

Das Angebot bei Saturn wird also etwas kleiner und an MediaMarkt angepasst und das „Konkurrenzdenken“ fällt weg. Es weiß sowieso seit Jahren jeder, dass das ein Konzern im Hintergrund ist, kommendes Jahr will man also gemeinsam auftreten.

Die „Nerd-Zielgruppe“ soll nicht mehr ganz im Fokus stehen und Ceconomy will mit Gesundheit, Fitness und Mobilität neue Kunden erreichen. Die Ausstellungsfläche soll bei beiden Märkten kleiner werden, damit man kleinere Standorte mieten kann.

Es geht also in erster Linie darum, die Kosten etwas weiter zu senken.

Doch auch bei den Online Shops wird sich etwas tun, denn man öffnet sich für Drittanbieter. Sollten die Änderungen gut umgesetzt werden, dann rechnet man mit einem „deutlichen“ Anstieg beim Gewinn. Falls das aber nicht gelingt und falls die Wirtschaft einbrechen sollten, dann gibt es 2023 einen „deutlichen“ Rückgang.

Eine Sache traut man sich aber weiterhin nicht: Eine Marke einstellen.

MediaMarkt und Saturn: Es bleibt bei zwei Marken

Grundsätzlich ist es nicht verkehrt, wenn man intern auch etwas Konkurrenz mit mehreren Marken hat. So kann man sich weiterentwickeln und auf verschiedene Zielgruppen konzentrieren. Kennt man so auch von anderen Bereichen wie der Automobilbranche oder Smartphoneherstellern. Viele Marken für viele Zielgruppen.

Doch diese Strategie funktioniert nicht mehr so gut.

Das kann man machen, wenn die interne Konkurrenz für einen besseren Umsatz sorgt und die Kunden nur zwischen diesen beiden Marken wählen. Kaufen sie aber eine ganz andere Marke, in diesem Fall wäre das zum Beispiel ein Besuch bei Amazon statt Saturn oder MediaMarkt, dann geht so eine Strategie aber nicht auf.

Mal schauen, wie dieser einheitliche Auftritt kommendes Jahr aussieht und ob das die Kunden zu MediaMarkt und Saturn lockt. Grundsätzlich klingt das ganz gut, aber eine Sache stimmt mich skeptisch: Immer kleinere Ausstellungsflächen vor Ort.

Der Online-Kampf ist ein anderes Thema, aber wenn die lokale Präsenz immer schlechter wird, und das wurde sie für mich in den letzten Jahren, dann lockt es mich jetzt nicht in einen der beiden Läden, wenn diese immer kleiner werden.

Samsung plant eine „drastische Änderung“ bei der Smartphone-Strategie Samsung möchte kommendes Jahr eine neue Smartphone-Strategie etablieren, um im Highend-Bereich gegen Apple bestehen zu können. Samsung ist Marktführer bei den Smartphones, doch man kämpft mit der Galaxy-Reihe an zwei großen Fronten. Da gibt es den Massenmarkt und den Markt…19. Dezember 2022 JETZT LESEN →

-->