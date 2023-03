Anker zeigt neue MagSafe-Lösung für Apple iPhone und Apple Watch

Anker hat bisher eher einen Bogen um offizielles MagSafe-Zubehör gemacht, da die Lizenzgebühren, so hört man, von Apple etwas höher sind. Doch das wird eben benötigt, wenn man eine Ladelösung anbieten möchte, die bis zu 15 Watt bietet.

Mittlerweile kommt aber das erste MagGo-Zubehör von Anker, welches offiziell den Standard von Apple unterstützt, wie die neue Anker 737 MagGo-Ladestation. Hier finden ein Apple iPhone mit MagSafe und eine Apple Watch ihren sicheren Platz.

Genau genommen ist es sogar eine 3-in-1-Lösung, denn in der Mitte gibt es noch Qi und da der Platz begrenzt ist, passen dort maximal AirPods (oder womöglich ein anderer Kopfhörer) hinein. Optisch eine ansprechende Lösung, die Anker da hat.

Es gibt übrigens schon einen 3-in-1-Cube von Anker, den man mittlerweile bei Apple selbst kaufen kann, über Drittanbieter und im eigenen Shop bietet man den nicht an. Ich vermute fast, dass es bei dieser neuen Lösung sehr ähnlich aussieht.

In den USA wird die Anker 737 MagGo-Ladestation für 155 Dollar gelistet, der Cube kostet bei uns 160 Euro und vermutlich liegt dieses Pendant auf einem ähnlichen Level. Nicht günstig, genau genommen so teuer wie das MagSafe Duo von Apple, aber es ist eben ein MagSafe Trio und ist in meinen Augen praktischer aufgebaut.

Sobald wir Details zum Start in Deutschland haben, reichen wir diese nach.

