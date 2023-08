Anker zeigt neue Powerbanks, Netzteile und mehr

Anker macht sich bereit für das neue Apple iPhone, welches den Wechsel zu USB C geht und man rechnet mit einer steigenden Nachfrage, da Smartphones ohne ein Netzteil auf den Markt kommen. Daher hat man zu IFA ein ganz neues Lineup parat.

Das besteht aus mehreren neuen Netzteilen und Powerbanks, einige werden direkt verfügbar sein, andere erst später und wir haben nicht immer einen Preis für euch. Es ist ehrlich gesagt sehr viel, daher gibt es zum Start erst eine kurze Übersicht.

Einige Produkte werden wir uns bald näher anschauen und einige habe ich sogar schon seit über einer Woche hier. Fangen wir aber mit der neuen Nano-Reihe für die Netzteile an, der neue Anker Nano Charger mit 30 Watt kostet 24,99 Euro:

Das zweite Produkt ist eine Powerbank für 29,99 Euro, über die das Gerät auch geladen werden kann. Hier gibt es ebenfalls nur noch USB C und bis zu 22,5 Watt:

Die Anker Powerbank 533 kommt mit bis zu 30 Watt und einem integrierten USB C-Kabel daher, sie kostet 49,99 Euro und liegt auch schon auf meinem Schreibtisch:

Die neue Anker MagGo Powerbank mit 10.000 mAh kommt später in diesem Jahr:

Ebenso wie die neue Anker MagGo Wireless Charging Station mit 3-in-1-Option:

Und diese Powerbank mit 6.600 mAh ist gleichzeitig auch noch ein neuer Stand:

Besonders gut gefällt mir persönlich jedoch diese neue 3-in-1-Lösung von Anker:

Diese neue Ladestation erinnert ein bisschen an die Magsafe-Option von Apple:

Und die Anker Magnetic Charging Station ist direkt eine 8-in-1-Lösung mit 67 W:

Den Abschluss mach ein normaler Magsafe-Charger, der 15 Watt über Qi liefert:

Es ist viel, sehr viel, das weiß ich. Vor allem die MagGo-Produkte, die Anker laut eigenen Angaben mittlerweile von Apple zertifizieren lässt, sie sind also auch alle für Magsafe geeignet, kommen erst später in diesem Jahr und ich kann euch noch keine Preise nennen. Betrachtet das also als eine kleine Preview für Anker 2023.

Die neue Nano-Reihe kommt aber pünktlich zu den neuen iPhones und startet noch heute über die Webseite von Anker und bei Amazon wird sie auch auftauchen.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

