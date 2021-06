Apple Design Awards 2021: Das sind die Finalisten

Apple zeichnet jedes Jahr ausgewählte Apps und Spiele aus, die sich irgendwie von anderen Apps abheben (oder einfach nur der Jury, die aus Apple-Mitarbeitern besteht, gefallen). Nun stehen die Finalisten für die Apple Design Awards 2021 fest und wer daran interessiert ist, der kann die Apps und Spiele hier begutachten.

Die Gewinner werden dann am 10. Juni gekürt und so eine Auszeichnung ist nicht nur mit Preisen (Apple-Produkten) versehen, es gibt in den Tagen danach in der Regel auch eine prominente Platzierung im Apple App Store. Und das kann dann dafür sorgen, dass die Apps und Spiele deutlich mehr Umsatz generieren.

Die Apple WWDC 2021 ist die Entwicklerkonferenz von Apple, sie startet am 7. Juni und wird live übertragen. Der Livestream ist übrigens ebenfalls ab sofort online.

