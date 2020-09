Apple Event: Apple Watch Series 6 und neues iPad Air

Apple wird morgen um 19 Uhr das erste Apple Event in diesem Jahr abhalten und hat laut Mark Gurman von Bloomberg eine neue Apple Watch mit dabei. Es dürfte sich dabei um die Series 6 handeln, den Namen kennt er jedoch nicht.

Bei der Größe (40 und 44 mm) ändert sich nichts, aber es soll eine günstigere Version der Apple Watch kommen, welche die Series 3 ersetzt, die Apple bis heute verkauft. Vermutlich wird es eine Apple Watch Series 5 ohne EKG-Funktion.

Laut Gurman spendiert Apple der Uhr noch einen SpO2-Sensor, den mittlerweile die meisten Fitness-Wearables im Highend-Bereich haben. Mehr Details hat er nicht, aber wir wissen seit gestern, dass noch eine neue Farbe kommen wird.

Apple plant neues iPad Air

Apple wird wohl erst 2021 ein neues iPad Pro zeigen, hat aber ein iPad Air 4 für das Weihnachtsgeschäft parat, welches wie das iPad Pro aussieht. Es kommt jedoch mit einem schwächeren Prozessor, ohne Face ID (Touch ID ist im Power-Button) und das ProMotion-Display mit 120 Hz bekommt das iPad Air auch nicht.

Die neuen iPhones kommen dann im Oktober und neue Macs im November, inklusive dem ersten Mac mit Apple Silicon. Apple hat außerdem einen eigenen Kopfhörer, die AirTags und einen kompakten HomePod bis Jahresende geplant, so Gurman. Er sagt aber nicht, wann Apple diese Produkte vorstellen möchte.

Apple Event für Uhr und Tablet?

Der Fokus dürfte also auf der neuen Apple Watch liegen, die mittlerweile zu den am meisten verkauften Produkten von Apple gehört. Sie bringt zwar nicht den Umsatz von den iPhones, bindet die Nutzer aber an Apple. Das iPad ist ebenfalls wichtig und ein neues iPad Air dürfte ein Bestseller an Weihnachten werden.

Die Frage ist nur: Dafür ein eigenes Event? Im Kalender hat Apple zwei Stunden für die Keynote angesetzt und sollte man diese füllen wollen, muss mehr kommen. Die beiden Produkte hätte man auf einer normalen Keynote sonst locker in jeweils unter 30 Minuten abgehakt. Vielleicht wird es da noch Last-Minute-Leaks geben.

Video: Das Apple Event 2020

