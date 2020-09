Apple iOS 14 am Dienstag und neue Farbe für Apple Watch

Apple hat zum Event am kommenden Dienstag um 19 Uhr deutscher Zeit geladen und mittlerweile ist klar, dass die Apple Watch im Fokus der Veranstaltung steht.

Die neuen iPhones kommen wohl erst im Oktober und Apple wird uns vorher eine neue Smartwatch, neue Tablets und vielleicht noch andere Produkte zeigen. Eine bekannte und sehr zuverlässige Quelle behauptet nun, dass wir eine neue Farbe bekommen werden. Es ist aber unklar, welche Farbe das sein wird.

Apple Watch Series 6 in Blau?

Ich würde auf ein Blau tippen, welches man auch auf der Einladung sieht und welches auch beim kommenden iPhone 12 Pro im Raum steht. Leaks gab es bisher allerdings noch keine, daher können wir beim Farbton nur spekulieren.

new color for Apple Watch — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 13, 2020

Ein weitere Leak deutet meiner Meinung nach außerdem Quick Charge für die Apple Watch an, was mit Blick auf das neue Schlaftracking (enthalten in watchOS 7) und weitere neue Sensoren in der Uhr durchaus sinnvoll wäre.

quick charge for Apple ( ) — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 13, 2020

Apple iOS 14 wohl am Dienstag

Was mittlerweile aber als ziemlich sicher gilt: Wir werden kommende Woche die finale Version von iOS 14 sehen und womöglich schon direkt nach dem Event:

online Sep 15 — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 13, 2020

Apple iPad Air 4 wird wohl teurer

Weiter oben habe ich geschrieben, dass es neue iPads geben dürfte, wobei bisher nur ein neues iPad Air als „sicher“ gilt. Apple könnte beim neuen iPad Air die Basis vom iPad Pro nehmen, wird aber wohl auch den Preis von diesem erhöhen.

Statt 499 Dollar, sind es nun über 569 Dollar (ein Tweet, in dem er von 599 Dollar sprach, wurde wieder gelöscht). In Deutschland würde ich dann von 600 bis 650 Euro ausgehen, das aktuelle iPad Air startete im Frühjahr 2019 bei 550 Euro.

$ 5X9 X>6 — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 13, 2020

Wichtig: Viele Tweets von L0vetodream sind kryptisch geschrieben, er spielt gerne mit seinen Followern. Man sollte also wie immer alles mit Skepsis betrachten.

