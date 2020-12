Benötigt es eine Gadgets-App von Apple?

Für die Apple Watch hat Apple eine sehr umfangreiche Watch-App entwickelt, die viele Einstellungen bietet und über die man Apps installieren und Watchfaces auf dem iPhone anschauen kann. Das andere Zubehör von Apple besitzt keine App.

Allerdings wächst das Portfolio von Apple aktuell sehr schnell und 2020 wurden aus einem HomePod bereits zwei HomePods und die AirPods wurden mit dem ersten Over-Ear-Kopfhörer erweitert. Alle Produkte findet man in anderen Apps.

Die AirPods werden zum Beispiel in den Einstellungen verwaltet, wo man sie über das Bluetooth-Menü auswählen muss. Und die HomePods findet man in der Home-App. Bedenkt man, dass das Portfolio an Produkten dieser Art wächst und wir 2021 zum Beispiel noch die AirTags sehen dürften, wäre es Zeit für eine neue App.

Konzept: Eine Gadgets-App von Apple

Parker Ortolani dachte sich das auch und hat daher mal für 9TO5Mac ein Konzept einer App gebaut, welches die Gadgets von Apple in einer App vereinen soll. Habe ich bisher gar nicht so drüber nachgedacht, doch das wäre wirklich ein Schritt, über den Apple nachdenken sollte. Das Portfolio wird immerhin nicht kleiner.

Video: Apple AirPods Max

