Smart Home: Plant Apple ein „homeOS“?

Apple hat in den letzten Jahren einige Produktkategorien erschlossen und dann auch meistens eine angepasste Version von iOS genutzt. Zum Beispiel watchOS für die Apple Watch, tvOS für den Apple TV oder iPadOS für die iPads.

Man ist auch irgendwie im Smart Home unterwegs, aber eher zurückhaltend. Der Apple TV oder die HomePods sind Produkte, die man hier einordnen kann, aber die haben eher „nebenbei“ ein paar Funktionen für das smarte Heim eingebaut.

Entwickelt Apple derzeit homeOS?

Nun wurde in einem Jobeintrag von Apple ein „homeOS“ entdeckt, was derzeit zur Vermutung führt, ob Apple ein eigenes OS für smarte Geräte plant. Werden wir in Zukunft ein richtiges Lineup sehen, welches auf Smart Home ausgelegt ist?

Besonders abwegig ist das nicht, denn Apple arbeitet angeblich auch an einem HomePod mit einem Display. Und da es sowas bisher nicht gibt und das kein reines Audio-Gerät mehr wäre, würde das schon mehr in Richtung „Smart Home“ gehen.

