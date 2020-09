Apple schickt iOS 14.2 in die Beta

Apple hat am gestrigen Abend die erste Beta von iOS 14.2 (und iPadOS 14.2) für Entwickler veröffentlicht und dürfte dann sicher mit der zweiten Beta auch wieder eine Public Beta anbieten. Doch warum springt man direkt zu iOS 14.2?

Das ist noch unklar, aber ich rechne sehr bald mit iOS 14.1 und iPadOS 14.1, das dürften größere Bugfix-Updates sein, die noch im September kommen. Und iOS 14.2 ist dann vermutlich die Basis für die neuen iPhones im Oktober.

Was ist neu? Shazam landet nun im Control Center, weitere Neuerungen sind aber noch nicht bekannt. Die Details werden dann aber sicher nach und nach an die Öffentlichkeit kommen und es würde mich nicht wundern, wenn wir im Laufe der Betaphase vielleicht auch Hinweise für neue Produkte in iOS 14.2 entdeckt.

