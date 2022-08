Apple reicht mit iOS 16 eine oft gewünschte Funktion nach

Seit der Notch und Face ID kann man die Akkuanzeige nicht mehr in Prozent bei iOS sehen, jedenfalls nicht dauerhaft. Im Control Center ist diese zu finden, aber dazu benötigt es dann eben einer Geste. Mit iOS 16 wird sich das jetzt ändern.

In der 5. Beta, die Apple am gestrigen Abend freigegeben hat, findet man eine kleine Prozentangabe im Akku-Icon rechts oben. Diese passt sich farblich dem jeweiligen Menü an und lädt man das iPhone, dann wird auch das dargestellt.

Freut mich, dass diese oft gewünschte Funktion jetzt kommt, auch wenn ich gar kein Fan von einer so genauen Angabe bin. Hat mir noch nie weitergeholfen und aktiviere ich nur bei Android-Testgeräten für kurze Zeit, wenn ich die Akkulaufzeit genau beobachten möchte. So im Alltag hilft mir eine Prozentangabe nicht weiter.

Man kann sie aber auch sehr schnell im Menü deaktivieren.

