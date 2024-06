Apple iOS 18 vorgestellt

Apple hat iOS 18 vorgestellt und das bringt zahlreiche Neuerungen, die das iPhone persönlicher, vielseitiger und intelligenter machen sollen.

Eine der auffälligsten Neuerungen ist die komplett überarbeitete Fotos-App, die nun eine einheitliche Ansicht und neue Sammlungen bietet.

Neue Anpassungsoptionen ermöglichen die individuelle Gestaltung des Startbildschirms, des Sperrbildschirms und des Kontrollzentrums. Widgets und App-Icons können an beliebiger Stelle platziert und farblich angepasst werden, um eine persönliche Note zu verleihen. Das Kontrollzentrum ist nun flexibler und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf häufig genutzte Funktionen.

Auch die Nachrichten-App erhält wichtige Updates, darunter neue Texteffekte, die Gespräche lebendiger machen, und die Möglichkeit, Nachrichten zu planen. Bemerkenswert ist zudem die Einführung der Satellitenkommunikation, die es ermöglicht, iMessage und SMS auch ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung nutzen können.

Mit der Einführung von Apple Intelligence, einem personalisierten intelligenten System, wird das iPhone in fast allen Apps leistungsfähiger. Dieses System kombiniert die Leistungsfähigkeit generativer Modelle mit dem persönlichen Kontext, die tief in iOS 18 integriert ist und von Grund auf für den Schutz der Privatsphäre entwickelt wurde, so erzählt das zumindest Apple.

Neben den oben genannten Hauptfunktionen bietet iOS 18 zahlreiche weitere Verbesserungen. Die Mail-App sortiert E-Mails nun automatisch nach Kategorien. Safari erhält ein überarbeitetes Design mit neuen Funktionen zum schnellen Auffinden von Informationen und eine neue Passwörter-App ermöglicht den einfachen Zugriff auf Passwörter und Sicherheitsschlüssel. Auch der Datenschutz wird weiter verbessert, indem die Nutzer mehr Kontrolle darüber haben, welche Informationen und Kontakte sie mit anderen teilen möchten.

Die Beta-Version von iOS 18 für Entwickler ist ab heute für Mitglieder des Apple Developer Program verfügbar. Eine öffentliche Beta-Version wird nächsten Monat verfügbar sein. iOS 18 wird diesen Herbst als kostenloses Software-Update für iPhone Xs und neuer verfügbar sein.

Apple Intelligence wird diesen Herbst als Teil von iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia in einer Beta-Version für iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad und Mac mit M1-Chip und neuer verfügbar sein, sofern Siri und die Gerätesprache auf Englisch (USA) eingestellt sind.

