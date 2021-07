Apple iPad mini: Das größte Design-Update aller Zeiten steht an

Ein kompaktes iPad wurde am Anfang von Apple abgelehnt, dann kam es doch, nach dem Start wurde es dann aber eher lieblos behandelt. Vor allem in den letzten Jahren hat sich Apple ehrlich gesagt kaum um das iPad mini gekümmert.

Apple iPad mini: Ein großes Update kommt

Das wird sich in diesem Jahr ändern, denn laut Mark Gurman sei derzeit weiterhin ein neues iPad mini für den Herbst geplant. Und es steht ein komplettes Redesign an, welches sogar das größte Update in den letzten 9 Jahren sein soll.

Das Design soll in die Richtung des aktuellen iPad Air gehen, welches durchaus wie ein iPad Pro aussieht, nur eben mit einem etwas dickeren Rand und einer Kamera auf der Rückseite. Das würde beim kleinen iPad aber schon ausreichen.

Ich war mal ein Fan des iPad mini, doch dann wurde es ignoriert und die Pro-Reihe zu gut. Mittlerweile habe ich mich an 11 Zoll gewöhnt und ich bin gespannt, ob die Renderbilder, die vor ein paar Tagen auftauchten, auch wirklich stimmen.

Ein kleines „iPad Pro“ mit einem aktuellen A-Chip (ich gehe nicht vom M1 und 120 Hz aus) wäre spannend, denn statt 7,9 Zoll (aktuelles iPad mini) könnten wir dann über ca. 9 Zoll sprechen. Das wäre dann schon wieder sehr interessant.

