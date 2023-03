Wird das Apple iPhone schon wieder teurer?

Apple hat die Preise in den letzten Monaten teilweise heftig erhöht, vor allem hier in Europa ging es richtig hoch. In den USA umschiffte man das bisher tatsächlich, da kostet das beste iPhone seit dem iPhone X genau 999 Dollar in der Basisversion.

Ein dreistelliger Betrag hat einen wichtigen Effekt bei einer Keynote und ich bin mir sicher, dass Apple auch gerne mal auf 1049 Dollar erhöht hätte, aber das wäre ein großes Thema auf den US-Seiten. Die Euro-Preise wurden dort kaum behandelt.

Apple iPhone 15 Pro soll teurer werden

Doch mit dem Apple iPhone 15 Pro könnte in diesem Herbst eine Preiserhöhung anstehen und ein frisches Design und ein Titanrahmen wären durchaus Argumente für Apple. Außerdem werden Chips teurer und der A17 wird wohl im ganz neuen 3-Nm-Verfahren gefertigt. Kosten, die Apple sicher gerne an die Kunden weitergibt.

Das wirft eine für uns spannende Frage auf: Wird das neue iPhone auch hier teurer? Ganz schwer zu sagen. Mit 1.299 Euro für 128 GB Speicher hat man zwar in meinen Augen einen absurden Preis beim kleinen iPhone erreicht, aber es ist eben Apple.

Meine Vermutung wäre, dass Apple die höheren Kosten auch auf uns auslagert und zur Not mit Angeboten bei Netzbetreibern arbeitet. Die Nachfrage nach den Pro-Modellen ist aber so unglaublich hoch, dass man es sich wohl erlauben könnte.

Allerdings glaube ich nicht, dass es wieder 150 Euro Aufpreis (das iPhone 13 Pro startete bei 1149 Euro) werden, ich würde mit 1.349 Euro rechnen und das noch beliebtere Max-Modell könnte Apple dann für 1.499 Euro statt 1.449 Euro anbieten.

Wir haben bei der Top-Version des Apple iPhone 14 Pro Max die 2.000 Euro letztes Jahr geknackt, mich wundert da gar nichts mehr. Und da das normale iPhone nicht so beliebt ist, muss Apple die Gewinnmarge eben mit den Pro-Modellen erhöhen.

Die meisten Kunden, die Smartphones in dieser Preisklasse kaufen, denken aber am Ende sicher nicht über 50 Euro mehr oder weniger nach. Wer 1.300 Euro für die Basis mit 128 GB nicht absurd findet, der zahlt mit Sicherheit auch 1.350 Euro.

Ein äußerst schmaler Grat für Apple

Mit Blick auf die sinkende Nachfrage nach Smartphones ist das eben der Trend, mit dem wir leben müssen. Die börsennotierten Unternehmen müssen schauen, wie sie den Gewinn mit weniger Einheiten steigern. Der Fluch eines Aktienunternehmens.

Ich bin aber mal gespannt, wann wir an einen Punkt kommen, an dem auch die Kunden von Apple eine Grenze erreichen. Das letzte Quartal hat schon angedeutet, dass der Punkt erreicht sein könnte. Und sollte die Nachfrage nach den teuren Pro-Modellen einbrechen, dann hat Apple mit Blick auf die Aktie ein ernstes Problem.

Ted Lasso startet bei Apple TV+ und Nike verkauft offizielle AFC-Kleidung Ted Lasso geht in die (vermutlich) letzte Staffel und wer direkt dabei sein möchte, der kann ab heute die erste Folge bei Apple TV+ schauen. Wir haben aktuell kein Abo […]15. März 2023 JETZT LESEN →

-->