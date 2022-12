iPhone 14 Plus: Das Sorgenkind von Apple

Das kompakte iPhone mini war zwar kein Verkaufsschlager, aber es war beliebt und kam hier und da gut an. Es reichte aber nicht, um im Portfolio zu bleiben und wurde daher in diesem Jahr von einem Plus-Modell ersetzt. Das iPhone 13 mini ist also das letzte seiner Art und das iPhone 14 Plus das erste – mit der gleichen Schwäche.

Das iPhone 14 Plus ist ein Ladenhüter

Die Berichte über schlechte Verkaufszahlen halten an und Apple denkt wohl gerade ernsthaft über einen Kurswechsel beim iPhone 15 nach. Wie der konkret aussieht, ist unklar, aber man könnte iPhone 15 und iPhone 15 Pro noch stärker voneinander trennen und das normale iPhone im Preis senken. Das ist auch der einzige Weg.

Ich glaube nämlich nicht, dass das iPhone 14 und iPhone 14 Plus grundsätzlich schlechte iPhones sind, aber Apple hat die Preise in den letzten Jahren ausgereizt und jetzt überschritten. Das iPhone 14 Plus startet bei 1.149 Euro und das ist viel zu viel für diese Ausstattung. Ich persönlich würde es auch nicht zur UVP empfehlen.

Das iPhone 14 Plus ist viel zu teuer

Der Preis ist zwar ungewöhnlich schnell für ein iPhone gefallen, aber wir sprechen weiterhin über 1.000+ Euro. Für ein Smartphone ohne Zoom-Kamera, mit 60 Hz und weiteren Schwächen. Ich glaube nicht, dass es an der Größe liegt, das iPhone 14 Pro Max ist beliebt wie noch nie zuvor, es liegt in meinen Augen nur am Preis.

Im Highend-Bereich kann sich Apple das sicher erlauben, aber in dieser Preisklasse nicht mehr, dazu ist die Konkurrenz zu aggressiv geworden. Und da sind Kunden sicher nicht immer so treu. Mal schauen, was das am Ende für 2023 bedeutet, aber ich würde nicht viel ändern, ich würde nur das iPhone 15 Plus günstiger anbieten.

