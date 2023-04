Apple iPhone 15 Pro: Welches Gerücht stimmt denn?

Seit Monaten hören wir, dass Apple auf physische Tasten verzichtet und beim Pro-Modell in diesem Jahr auf Touch an der Seite setzt. Außerdem stand im Raum, dass der Mute-Switch entfernt und durch einen Action-Button ersetzt wird. Dann haben wir gehört, dass es nicht mehr zwei Lautstärke-Tasten gibt, sondern nur noch eine.

Vor ein paar Tagen hieß es dann, dass der Plan gescheitert ist und Apple doch auf das klassische Setup setzt. Also, was stimmt denn nun? Laut 9TO5Mac hat sich Apple jetzt für einen ganz neuen Weg entschieden, der quasi ein Mittelding ist.

Apple iPhone 15 Pro mit Action-Button

Es gibt weiterhin physische Tasten, allerdings stimmt das mit dem Action-Button, denn der Mute-Switch verschwindet. Das wäre für mich die optimale Lösung, denn diesen habe ich seit 8 Jahren nicht mehr genutzt, da mein iPhone immer lautlos ist.

Details zum neuen Action-Button hatten wir hier schon, diese kann die Quelle noch nicht bestätigen. Sie hat nur die Informationen zur neuen Hardware bekommen.

Also, stimmt jetzt diese Aussage? Wir wissen es nicht, aber ich vermute ja und gehe davon aus, dass Apple diesen Plan in letzter Minute geändert hat. Die Produktion läuft in der Regel im Mai/Juni ganz langsam an, die Entscheidung ist also durch.

Der Kamera-Buckel soll beim iPhone 15 Pro Max übrigens minimal größer, als beim iPhone 15 Pro sein, das haben die neuen CAD-Bilder auch gezeigt. Das passt zum Gerücht, dass nur dieses Modell eine bessere Zoom-Kamera (Periskop) erhält.

