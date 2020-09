Apple iPhone: Facebook will WhatsApp und Messenger als Standard-App

Apple führte mit iOS 14 eine Neuerung ein, die vermutlich auch deswegen in iOS eingebaut wurde, weil Apple doch etwas Druck bekam: Standard-Apps für Mail und Browser. Man kann ab sofort Safari und Apple Mail als Standard-App ersetzen.

Facebook will neue Standard-Messenger

Doch warum hört man hier auf? Das ist unklar, aber Facebook hat eine Chance erkannt und will nun versuchen, dass man auch eine neue Nachrichten-App als Standard festlegen kann. Facebook besitzt den Facebook Messenger und vor allem auch WhatsApp als weltweit größten Messenger, das Interesse ist also groß.

Apple scheint da aber nicht offen zu sein, was laut Stan Chudnovsky vor allem daran liegen könnte, dass dieser Schritt die Verkaufszahlen beeinflussen könnte. Doch was mein der Facebook-Manager damit? In einigen Ländern, wie den USA, ist iMessage ein sehr dominanter Dienst (in Deutschland nicht so sehr).

Gewöhnen sich die Nutzer dort also an einen neuen Standard-Messenger, dann sind sie vielleicht eher bereit das Smartphone (zu Android) zu wechseln. Facebook verfolgt außerdem das Ziel alle eigenen Dienste (also auch Instagram) in einem Messenger zu vereinen und das wäre dann eine gute Standard-iOS-App.

Ich glaube nicht, dass Apple diesen Schritt (ohne Druck von einer Behörde) gehen wird, halte es aber auch nicht unbedingt für nötig. Eine Standard-App beim Mail-Dienst oder dem Browser ist praktisch, wenn man mal einen Link in einer anderen App klickt, bei einem Messenger sehe ich das nicht so. Es würde bei mir wohl keinen Unterschied machen, wenn WhatsApp nun eine Standard-App wäre.

