Apple Event: Weiterer Hinweis für 13. Oktober

Apple entschied sich dazu den Fokus auf die Apple Watch und neue iPads beim letzten Apple Event zu legen und man zeigte erstmals keine neuen iPhones auf dem Event im September. Dafür soll es ein eigenes Event im Oktober geben.

Gestern machte ein Gerücht die Runde, welches von einem Apple Event am 13. Oktober sprach und heute schließt sich MacRumors dieser Meldung an. Auch hier hat man von einer Quelle bei einem Netzbetreiber gehört, dass das Datum stimmt.

Klingt fast ein bisschen so, als würde Apple wollen, dass wir das Datum schon jetzt erfahren, das Event aber noch nicht offiziell ankündigen will, da es noch zu früh dafür wäre. Der Termin passt jedenfalls und die neuen iPhones könnten dann ab dem 16. Oktober zum Vorbestellen verfügbar sein und am 23. Oktober starten.

Apple Event im Oktober: Preview als Video

