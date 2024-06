Apple kündigt macOS Sequoia an

Apple hat heute eine Vorschau auf macOS Sequoia veröffentlicht, das neue und erweiterte Funktionen für den Mac bietet.

Eines der Highlights ist iPhone Mirroring, das eine nahtlose Integration zwischen Mac und iPhone ermöglicht. Damit können Nutzer ihr iPhone direkt auf dem Mac nutzen, indem sie auf das Hintergrundbild und die Apps zugreifen und sogar Inhalte per Drag-and-drop verschieben. Diese Funktion erweitert die Möglichkeiten, das iPhone drahtlos zu steuern und zu nutzen, ohne das Gerät entsperren zu müssen.

Ein weiteres Update betrifft Safari. Der Browser erhält das neue Highlights-Feature, das das Auffinden von Informationen im Internet erleichtert. Mit der neuen Passwörter-App können Nutzer ihre Anmeldedaten an einem Ort organisieren. Außerdem wird das Spielerlebnis auf dem Mac durch neue Titel sowie neue Audio- und Performance-Features verbessert, wie Apple anmerkt.

Ein besonders wichtiges neues Feature ist Apple Intelligence, das intelligente Funktionen basierend auf generativen Modellen und persönlichem Kontext auf den Mac bringt. Diese Funktionen unterstützen Benutzer beim Schreiben, Zusammenfassen und Korrekturlesen von Texten und bieten neue Möglichkeiten für die Bearbeitung von Fotos und Videos.

Apple Intelligence ist tief in macOS Sequoia integriert, um die Privatsphäre der Nutzer zu schützen, so Apple. Darüber hinaus macht die Technologie Siri natürlicher und hilfreicher, mit der Möglichkeit, Anfragen per Texteingabe zu stellen und zwischen Text und Sprache zu wechseln.

Die Beta-Version von macOS Sequoia für Entwickler ist ab heute verfügbar, eine öffentliche Beta-Version wird nächsten Monat erhältlich sein. Die Release-Version wird im Herbst als kostenloses Software-Update zur Verfügung stehen.

Apple Intelligence wird diesen Herbst als Teil von iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia in einer Beta-Version auf iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad und Mac mit M1 Chip und neuer verfügbar sein, sofern Siri und die Gerätesprache auf Englisch (USA) eingestellt sind.

