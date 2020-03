Apple MacBook Air 2020 soll nächste Woche kommen

Apple hat einige neue Produkte für die kommenden Wochen in der Pipeline und mittlerweile sollte klar sein, dass es kein März-Event in diesem Jahr geben wird. Wir rechnen also nach und nach mit einigen Pressemitteilungen.

Kommende Woche soll es losgehen und zwar mit dem neuen MacBook Air 2020. Apple soll dem neuen MacBook eine neue Tastatur spendieren, das haben wir bereits gehört. Mal schauen, ob es dann kommende Woche auch neue Pro-Modelle gibt, wobei ich da eher auf der WWDC 2020 mit rechne.

Die Quelle hat sich bisher laut MacRumors als zuverlässig erwiesen, nannte aber keine weiteren Details. Mal schauen, ob es dann in den nächsten Tagen mehrere Pressemitteilungen von Apple geben wird. Es stehen auch ein neues iPad Pro und mehr im Raum, wir werden das jedenfalls genau beobachten.

Video: Aktuelle Leaks rund um iOS 14

