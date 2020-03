Apple: Neues MacBook Pro und Air im zweiten Quartal

Apple soll für das zweite Quartal ein neues MacBook Pro und MacBook Air geplant haben und möchte den neuen Modellen auch die neue Tastatur vom MacBook Pro mit 16 Zoll spendieren. Dieses Modell wurde noch 2019 aktualisiert, seit dem warten viele auf die kleinere Version. Diese wird laut Ming-Chi Kuo bald kommen.

Neues Apple MacBook Pro mit Mini-LEDs?

Das MacBook Pro mit 15 Zoll wurde aus dem Programm genommen, daher gehe ich davon aus, dass das MacBook Pro mit 13 Zoll ebenfalls verschwindet und wir ein neues Modell mit 14 Zoll sehen werden. Es könnte das erste MacBook mit Mini-LEDs sein.

Doch nicht nur die Pro-Version bekommt das Upgrade, sondern auch das MacBook Air. Apple trennt sich also 2020 von der Butterfly-Tastatur, die viele Jahre in der Kritik stand und setzt wieder auf eine klassische Tastatur in den MacBooks. Es ist aber noch unklar, wann wir die neuen Laptops sehen werden, es heißt nur Q2 2020.

Apple wird sie entweder für das März-Event oder die WWDC eingeplant haben, doch da aktuell keine Events stattfinden, wird man vermutlich einfach eine Pressemitteilung in den kommenden Wochen verschicken und die neuen Modelle danach verkaufen.

Video: Aktuelle Leaks rund um iOS 14

