Apple MacBook Pro 2021 dauert wohl noch ein bisschen

Mark Gurman hat gestern seinen ersten Newsletter veröffentlicht und diesen wie erwartet mit zahlreichen Hinweisen zu neuen Produkten versehen, damit er die Runde macht. Das größere iPad Pro wurde zum Beispiel dort erwähnt.

Neues MacBook Pro doch nicht im Sommer?

Ganz am Ende des Newsletters gibt Mark Gurman jedoch auch an, dass es in den kommenden Wochen eher ruhig rund um Apple sein wird. Das neue MacBook Pro 2021 soll „später in diesem Jahr“ kommen – verzögert es sich also etwas?

Gurman ist eine der besten Apple-Quellen und er sprach im Mai noch von „Sommer“ bei der Ankündigung. Wird Apple die neuen MacBooks also doch erst im Herbst (also September) zeigen? Danach sieht es derzeit fast aus.

Apple hat in der Vergangenheit schon neue Produkte auf der WWDC im Juni gezeigt, doch so wichtige Produkte wie ein komplett neues MacBook Pro im Juli oder August wären für Apple ehrlich gesagt doch sehr ungewöhnlich.

Da die neuen iPhones im September kommen sollen würde ich mittlerweile auf ein Mac-Event im Oktober tippen, was zu Apple passen würde. Dort könnte man dann die neuen M1X/M2-Produkte für das Weihnachtsgeschäft präsentieren.

