Apple Music als HiFi-Version und die neuen AirPods 3

In diesem Beitrag möchte ich kurz zwei Gerüchte zusammenfassen, die derzeit die Runde machen und zusammen passen. Zum einen hat 9TO5Google in der APK für Apple Music den Hinweis gefunden, dass bald eine HiFi-Option kommen wird.

Diese steht seit ein paar Tagen im Raum und es wäre nur logisch, dass Apple den Schritt geht, denn die Konkurrenz macht das auch. Die letzte Meldung sprach auch davon, dass Apple Music HiFi und die neuen AirPods 3 parallel kommen könnten.

AirPods 3 schon kommende Woche?

Derzeit macht das Gerücht die Runde, dass Apple am 18. Mai neue AirPods zeigen wird, doch das ist mehr als unwahrscheinlich. Zum einen findet da die Google I/O statt und Apple sind zwar viele Konkurrenten egal, vermutlich aber nicht Google.

Würde man parallel zur I/O neue AirPods zeigen, dann würde man in einem großen Schwung an Meldungen danach untergehen. Doch es gibt noch einen Grund, denn am 21. Mai starten drei neue Produkte (iPad Pro, iMac, TV) von Apple im Verkauf.

Die Reviews werden also kommende Woche nach und nach kommen und Apple hat noch nie ein neues Produkt an dem Tag gezeigt, wo Medien ein Review zu einem Produkt veröffentlicht haben. Reviews sollen die volle Aufmerksamkeit haben.

Und falls das noch nicht reicht: L0vetodream ist eine der besten Apple-Quellen und er hat dieses Gerücht nur mit einem „lmao“ kommentiert. Das dürfte eine klare Absage für den 18. Mai sein, denn die anderen zwei Quellen kennt man nicht.

Meine Vermutung: Die HiFi-Option für Apple Music wird auf der WWDC 2021 im Juni vorgestellt und mit iOS 14.6 kommen. Dann vielleicht auch mit neuen AirPods, aber ein Release (von beiden Produkten) kommende Woche ist unrealistisch.

