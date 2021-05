Sony WF-1000XM4: ANC-Kopfhörer zeigt sich auf Pressebildern

Erst gestern gab es neues Bildmaterial vom möglichen Sony WF-1000XM4, da ist auch schon weiteres Bildmaterial aufgetaucht – heute in Form von Pressebildern.

Roland Quandt ist dafür bekannt, dass er Bilder von Shops bekommt oder sie dort findet, die Ankündigung und der Marktstart dürften also bald anstehen. Da die FCC ihre Bilder am 11. Juni veröffentlicht, wird es wohl maximal einen Monat dauern.

Sony WF-1000XM4 kommt in zwei Farben

Was wir bei den bisherigen Leaks nicht gesehen haben, ist die zweite Farbe. Es handelt sich hier um sowas wie Beige, was aber auch an die Farbe der Sony WH-1000XM4 erinnert und eventuell als Silber im Handel positioniert werden könnte.

Es ist jedenfalls schön zu sehen, dass Sony die Form beim Nachfolger komplett überarbeitet hat. Der Sony WF-1000XM3 ist für viele zu groß im Ohr, auch wenn der Sound und das ANC gut sind, dadurch wird das Modell oft unattraktiv.

Mit dem Sony WF-1000XM4 könnten wir einen sehr guten ANC-Kopfhörer für 2021 bekommen und das neue Case ist ebenfalls kompakter und es (darauf deutete der letzte Leak hin) unterstützt Qi. Sony scheint die Hausaufgaben gemacht zu haben und jetzt bin ich gespannt, was das Modell kosten wird (sicher um die 250 Euro).

Are these them WF-1000XM4s? pic.twitter.com/NwFLy3weaz — Roland Quandt (@rquandt) May 11, 2021

