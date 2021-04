Android 12, Wear OS und mehr: Plan für die Google I/O 2021 steht

Letztes Jahr musste die Google I/O ausfallen, da die Zeit zu knapp war, um den Plan kurzfristig zu ändern. Doch in diesem Jahr ist man zurück und das mit einer digitalen Veranstaltung. Sundar Pichai hat bereits betont, dass viel geplant ist.

Nun hat man die Roadmap für die Google I/O 2021 veröffentlicht und den Anfang macht wie immer eine Keynote, die am 18. Mai stattfindet. Die richtet sich auch an normale Konsumenten, bevor direkt danach eine Entwickler-Keynote folgt.

-->

Nach den Keynotes wird es noch diverse Sessions geben, unter anderem eine, die sich mit den Neuerungen von Android 12 beschäftigt und eine, die Entwicklern zeigt, wie man ein Tile für Wear OS erstellt. Die wichtigsten Details dürfte es aber am 18. Mai im Rahmen der Keynote geben – danach sind es oft nur kleine Details.

Eine Stunde finde ich dann aber doch etwas knapp bemessen, da Google sicher über Android, Android TV, Android Automotive, Wear OS und Co. sprechen wird. Ist da also wirklich noch mehr (sprich Hardware) für die Google I/O 2021 geplant? In der Beschreibung für die große Keynote hält sich Google jedenfalls noch zurück:

Tune in to find out about how we’re furthering our mission to organize the world’s information and make it universally accessible and useful.