Apple plant wohl eine neue Force-Touch-Generation

Einige von euch werden noch mit 3D Touch vertraut sein. Hier hat das iPhone vor ein paar Jahren erkannt, wenn man etwas fester auf das Display drückt und dann gab es eine bestimmte Reaktion. Diese Funktion wurde dann aber leider gestrichen.

Apple will Force Touch verbessern

In gewisser Hinsicht lebt sie in anderen Produkten weiter, und zwar als Force Touch. Zum Beispiel in der Apple Watch oder bei den Trackpads in den MacBooks. Und in Zukunft könnten wir laut Patently Apple eine ganz neue Generation davon sehen.

Ein Patent beim US-Patentamt deutet eine neue Generation für Force Touch an, die Apple dann auch in ganz neuen Geräten verbauen könnte. Die Technologie soll nämlich auch deutlich kleiner werden, sie wäre dann selbst für AirPods geeignet.

Eine weitere Idee, die Apple im Patent beschreibt: Man könnte den Knopf auf der Apple Watch ersetzen und hier die neue Force Touch-Technologie verbauen. Das iPhone wird in diesem Patent übrigens auch als potenzieller Kandidat genannt.

Vorsicht bei neuen Patenten

Bei Patenten muss man immer aufpassen, denn nur weil es sie gibt (und die Quelle ist da sehr zuverlässig), heißt das nicht, dass es so kommt. Manchmal sichern sich die Unternehmen einfach eine Technologie, an der man intensiv gearbeitet hat.

Ich persönlich nutze Force Touch gerne und vermisse das auch weiterhin beim iPhone, der „Haptic Touch“ (lange auf einer Stelle bleiben) hat den 3D Touch nicht ersetzt. Über ein Comeback einer besseren Version würde ich mich freuen.

Video: Das Apple iPhone 14 Pro

