Apple spielt in iOS 17.4 mit der Angst der Nutzer

Apple wird sich mit iOS 17.4 für andere Stores öffnen müssen, der App Store wird also Konkurrenz bekommen. Das gefällt Apple nicht, da der Umsatz in Gefahr ist, aber die EU schreibt es so vor. Daher tut man alles, um es unattraktiv zu machen.

Eine Strategie ist das Spiel mit der Angst, was oft bei Menschen funktioniert. Apple gibt an, dass eine offene Plattform nicht mehr sicher sei. Diese Woche gab es die zweite Beta von iOS 17.4 und diese bringt eine direkte Warnung für Nutzer mit.

Apple App Store: Ein „sicherer Ort“ für Nutzer

Öffnet man den App Store das erste Mal, dann gibt Apple an, dass es „ein sicherer und vertrauenswürdiger Ort (für) tolle Apps und Spiele“ ist. Damit impliziert man, dass es außerhalb des App Stores nicht sicher ist, vertraut also bitte nur Apple.

Apple wirbt mittlerweile auch sehr offensiv mit der Sicherheit, die man nur selbst gewährleisten kann, vor ein paar Tagen betonte Phil Schiller in einem Interview mit Fast Company, dass eine offene Plattform das Risiko für die Nutzer deutlich erhöht.

Das Konzept ist also, dass man es iOS-Entwicklern sehr schwer macht, diese haben sich mittlerweile auch schon über die Vorgaben von Apple beschwert, und Apple spielt im gleichen Atemzug mit der Angst der Nutzer, wenn es um Sicherheit geht.

