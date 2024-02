Apple arbeitet wohl an faltbaren iPhones

Apple arbeitet an faltbaren iPhones und hat mindestens zwei Prototypen im Test, so The Information, die mittlerweile eine sehr gute Apple-Quelle sind und uns schon vor einigen Jahren als erste das Design der Apple Vision Pro geliefert haben.

Wie man hört, spricht Apple auch schon mit möglichen Zulieferern, aber bisher sind faltbare Produkte nicht auf der Roadmap für 2024 und auch nicht für 2025. Beim iPhone verfolgt man einen ähnlichen Ansatz wie Samsung beim Galaxy Z Fold:

Doch Apple möchte wohl sehr dünne und leichte Foldables und diese brechen nicht nur sehr schnell, auch die Akkulaufzeit ist damit bescheiden. Daher gibt es auch ein Foldable in der Größe eines iPad mini, ein faltbares Tablet wird also getestet.

Die Gerüchte deuten also darauf hin, dass Apple an Foldables arbeitet, aber man hat keine Eile und es dürfte noch Jahre dauern, bis wir das erste Foldable sehen. Falls wir es sehen, denn Apple ist dafür bekannt, dass man Pläne gerne einstellt.

