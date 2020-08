Apple startet Apple Music 1 und mehr

Apple hat heute zwei neue weltweite Live-Radioangebote bei Apple Music angekündigt, die ab sofort den Usern in 165 Ländern zur Verfügung stehen.

Ab heute wird Beats 1 in Apple Music 1 umbenannt. Außerdem werden zwei weitere Radiosender gestartet: Apple Music Hits, der Songs der 80er, 90er und 2000er Jahre spielt, und Apple Music Country, der auf Country-Musik fokussiert ist.

Die Sender lassen sich ab heute wie üblich in der Musik-App von Apple auf verschiedenen Endgeräten abrufen. Zum Zeitpunkt der Meldung kann ich diese allerdings noch nicht in der App (iOS) vorfinden. Weitere Details dazu findet ihr in der offiziellen Meldung zum Launch.

