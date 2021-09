Apple stellt iPhone 13 und iPhone 13 mini vor

Apple hat heute unter anderem das iPhone 13 und das iPhone 13 mini vorgestellt. Das Design ist bereits weitestgehend von der Vorgängergeneration bekannt, unter der Haube gibt es ein paar Anpassungen.

Das Apple iPhone 13 und iPhone 13 mini kommt in fünf neuen Farben, bietet ein neues Dual-Kamera-System, welches mit einer neuen Weitwinkelkamera mit größeren Pixeln und einer optischen Bildstabilisierung (OIS) mit Sensorverschiebung daher kommt. Auch gibt es wie auch im iPhone 13 Pro einen Cinematic-Modus.

-->

Das iPhone 13 und das iPhone 13 mini bieten außerdem den A15 Bionic Prozessor, eine „längere“ Batterielaufzeit, ein helleres Super Retina XDR-Display sowie eine Ceramic Shield Frontabdeckung. Weiterhin ist nun als Basis doppelt so viel Speicherplatz an Bord, das Einsteigermodell bekommt also 128 GB. Die weiteren Speicherkapazitäten sind 256 GB und 512 GB. Auch gibt es eine IP68-Klassifizierung für Wasserfestigkeit und natürlich 5G.

Interessierte Kunden können das iPhone 13 und iPhone 13 mini ab Freitag, 17. September 2021 vorbestellen. Erhältlich sind die Modelle ab Freitag, 24. September 2021. Kunden können das iPhone 13 ab 899 Euro und das iPhone 13 mini ab 799 Euro kaufen. Laut Apple soll iOS 15 zudem ab Montag, 20. September 2021 als kostenloses Softwareupdate verfügbar sein.

Alles ganz nett, insgesamt aber eher bescheidene Upgrades. Mehr war aber auch nicht erwartet worden. Wie findet ihr das neue iPhone 13?

Endlich 120 Hz und mehr: Apple iPhone 13 Pro ist offiziell Apple hat heute wie erwartet eine neue iPhone-Generation vorgestellt, in diesem Jahr hat es also wieder im September geklappt. Letztes Jahr kam das neue iPhone bekanntlich etwas später, zwei Modelle kamen 2020 sogar erst im November. Apple iPhone 13 Pro…14. September 2021 JETZT LESEN →

-->