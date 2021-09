Endlich 120 Hz und mehr: Apple iPhone 13 Pro ist offiziell

Apple hat heute wie erwartet eine neue iPhone-Generation vorgestellt, in diesem Jahr hat es also wieder im September geklappt. Letztes Jahr kam das neue iPhone bekanntlich etwas später, zwei Modelle kamen 2020 sogar erst im November.

Apple iPhone 13 Pro mit 120 Hz

In diesem Beitrag geht es nur um das Apple iPhone 13 Pro, also die bestmögliche Version der neuen Generation. Was ist neu? Es gibt jetzt den Apple A15, ein neues OLED-Display mit 120 Hz (variabel, 10 bis 120 Hz) und außerdem hat Apple alle Kamerasensoren überarbeitet (es sind die jeweils größten Sensoren bisher).

-->

Anmerkung: Bei der Triple-Kamera hat sich wirklich viel getan, nicht nur bei der Hardware, sondern auch Software. Und vor allem auch bei den Videoaufnahmen. Darauf werden wir diese Woche (vielleicht direkt morgen) genauer eingehen.

Was ist noch neu? Die Notch ist etwas kleiner (es gibt weiterhin 6,1 und 6,7 Zoll), der Akku nun etwas größer (es gibt übrigens eine längere Akkulaufzeit, trotz 120 Hz) und die neue iPhone-Verpackung ist jetzt noch etwas umweltfreundlicher.

Das Apple iPhone 13 Pro gibt es wie immer in mehreren Farben und Versionen, jetzt sogar mit bis zu 1 TB Speicher. Los geht es bei 1149 Euro und dann zahlt man je nach Version einen Aufpreis. Der Vorverkauf startet jetzt am 17. September und Marktstart ist am 24. September. Mehr Details gibt es direkt bei Apple.

-->