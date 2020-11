Apple Watch Series 7 könnte neues Design erhalten

Ming-Chi Kuo hat sich diese Woche mal wieder mit einer Prognose für das nächste Jahr bei Apple geäußert und wir haben bereits über die neuen MacBooks für Ende 2021 berichtet. Darüber hinaus geht Kuo von einem iPad 2021 aus (Überraschung) und die neuen AirPods 3 sollen im zweiten Quartal kommen (auch bekannt).

Interessant ist aber eine Zeile zur Apple Watch, die etwas Raum für Spekulationen lässt. So schreibt er: „New Apple Watch shipment’s momentum in 2021 will benefit from innovative health management functions and improved form factor design“.

Apple Watch Series 7: Verbesserter Formfaktor

Die Frage ist nun, ob damit die Apple Watch Series 6 und der SpO2-Sensor und die neuen Farben, oder bereits die Apple Watch Series 7 gemeint sind. Da von einem „verbesserten Formfaktor“ die Rede ist, gehe ich eher von der Series 7 aus.

Das könnte bedeuten, dass Apple für 2021 ein kleines Designupgrade bei der Apple Watch geplant hat. Das letzte Upgrade gab es mit der Series 4, die Series 5 und Series 6 haben sich optisch allerdings nicht verändert. Die Apple Watch könnte also, wie die iPhones, alle drei Jahre ein frisches Design bekommen.

Stellt sich nur die Frage: In welche Richtung geht Apple bei der Apple Watch? Die iPads und iPhones wurden in den letzten Jahren wieder kantig, doch damit rechne ich bei der Apple Watch eigentlich nicht. Eine „harte“ Kante wie beim iPhone 12 wäre am Handgelenk jedenfalls nicht angenehm. Wir werden sehen, was Apple geplant hat, aber die Apple Watch könnte 2021 ein „Major-Update“ erhalten.

