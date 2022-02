Kommt das „größte Jahr“ für die Apple Watch?

Mark Gurman von Bloomberg rechnet damit, dass 2022 das größte Jahr für die Apple Watch wird, seit dem die Smartwatch auf den Markt kam. Das liegt daran, dass wir wohl drei neue Modelle sehen werden.

Dazu gehören die Apple Watch Series 8, eine sehr robuste Version davon, die sich an Extremsportler richten wird, und eine neue Apple Watch SE. Die Apple Watch Series 3 soll endlich aus dem Portfolio verschwinden.

Und was steht bei der Apple Watch Series 8 an? Mark Gurman rechnet mit sehr großen Updates beim Aktivitätstracking und schnelleren Chips, aber mit keinen neuen Health-Sensoren, maximal für die Körpertemperatur.

Die große Preisfrage, nämlich ein neues Design, welches mal für 2021 im Raum stand, wird nicht beantwortet. Wobei viele davon ausgehen, dass das ganz leicht überarbeitete Design der Series 7 eine Weile bleiben wird.

Ich weiß daher nicht, ob ich Mark Gurman zustimme und von einem großen Upgrade in diesem Jahr sprechen würde, aber dazu fehlen noch mehr Details. Auf diese bin ich allerdings in den kommenden Monaten gespannt.

I think this year will be the biggest in the history of the Apple Watch since the original model. I’m looking for three new models this fall: an Apple Watch Series 8, an Apple Watch SE and an Apple Watch geared toward extreme sports. I wouldn’t expect any major new health sensors this year, besides the possible inclusion of the oft-discussed body temperature feature. But look out for major updates to activity tracking and faster chips across the board. Also, the Apple Watch Series 3 may finally be retired.