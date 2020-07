Audi will Krise als Chance nutzen

Der Automarkt befindet sich im Wandel und die Ausgaben für E-Mobilität und Co. sind hoch. Hinzu kommt bei Audi noch der Dieselskandal und wie bei allen anderen Corona. Ich glaube da kann man durchaus von einer Krisenlage sprechen.

Audi: Krise bietet Chancen

Doch Markus Duesmann will diese Krise nutzen und das komplette Lineup zu überarbeiten. Das hat er im Rahmen der Präsentation vom Q4 e-tron Sportback bekannt gegeben. Außerdem soll die Entwicklung beschleunigt werden.

Bei Audi will man diese Krise nutzen, um Chancen zu nutzen und einfach mal ein paar Dinge auszuprobieren, so Duesmann laut Automotive News Europe in einem Webcast. Der neue Chef von Audi weiß, dass das eine große Aufgabe ist, aber er will sie angehen und glaubt auch, dass man neue Ziele erreichen kann.

Eines der ersten Projekte von Duesmann war übrigens die Gründung von Projekt „Artemis“, wo jetzt bis 2024 ein neues Flaggschiff für die Volkswagen-Gruppe gebaut werden soll. Er wollte im Webcast aber nicht weiter auf die Strategie für Audi eingehen. Sicher ist nur, dass die Zukunft auch hier elektrisch ist.

Der Automarkt wird sich in diesem Jahrzehnt stark verändern und er tut es genau genommen schon jetzt. Ich bin hier vor allem auf die VW-Marken gespannt, da rechne ich mit viel Bewegung in den nächsten Jahren. Benötigt es zum Beispiel langfristig Porsche und Audi? Wozu einen Porsche Taycan und Audi e-tron GT auf den Markt bringen, wenn das im Kern die gleichen Elektroautos sind?

Mal schauen, was der neue Chef von Audi für die Marke in den nächsten Jahren geplant hat. Jede Krise ist eine Chance und vielleicht kann Audi diese nutzen.

