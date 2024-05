Auskunftsdienste: Telekom zieht den Stecker

Die Telefonauskunft der Telekom, einst stark frequentiert für die Suche nach Telefonnummern und Informationen, verzeichnet einen drastischen Rückgang der Nachfrage. Von 550 Millionen Anfragen im Jahr 1995 ist die Zahl auf deutlich unter zwei Millionen pro Jahr gesunken.

Ab dem 1. Dezember 2024 werden die Dienste eingestellt, da sie nicht mehr kostendeckend betrieben werden können, so das Unternehmen. Dieser Rückgang wird auf die Verbreitung digitaler Dienste und die starke Nutzung von Smartphones zurückgeführt, die den Bedarf an telefonischen Auskünften drastisch reduziert haben. Auch der telefonische Weckservice der Telekom wird damit beendet.

Zukünftig werden Anrufer auf alternative Auskunftsdienste oder gedruckte Telefonbücher zurückgreifen müssen, um an die gewünschten Informationen zu gelangen. Ich vermute mal, dies wird eher die ältere Generation betreffen.

Das Ende der Auskunftsdienste bedeutet auch Abschied für die Mitarbeiter, die jahrelang für die Telekom an der Telefon-Hotline gearbeitet haben. Weniger als zehn Prozent des ursprünglichen Call-Center-Teams sind noch aktiv, auch sie sollen demnächst in anderen Projekten der Telekom eingesetzt werden. Für einige Mitarbeiter ist es auch der Übergang in den Ruhestand.

