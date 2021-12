AVM FRITZ!Repeater 2400 und FRITZ!Repeater 3000 erhalten neues FRITZ!OS

AVM versorgt aktuell verschiedene FRITZ!Box-Modelle mit FRITZ!OS 7.29. Das Wartungsupdate adressiert zahlreiche kleine Fehler. Nach den Flaggschiff-Modellen bzw. weit verbreiteten FRITZ!Boxen, sind mittlerweile auch die ersten FRITZ!Repeater dran.

So erhalten Anwender ab sofort das Update auf FRITZ!OS 7.29 auch auf den FRITZ!Repeater 2400 sowie den FRITZ!Repeater 3000. Die Aktualisierung für die FRITZ!WLAN Repeater lässt sich am einfachsten in der Mesh-Übersicht der FRITZ!Box starten (Heimnetz/Mesh). Eine andere Möglichkeit ist, das Update über die Benutzeroberfläche der Geräte selbst anzustoßen.

Alternativ könnt ihr das jeweilige Firmware-File auch vom FTP-Server von AVM laden und manuell installieren. In der Regel ist dies aber nicht nötig.

