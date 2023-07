Bald in Deutschland? Google erhöht Preise für die YouTube-Dienste

Google folgt dem allgemeinen Trend der Branche und hat die Preise für Abos etwas nach oben angepasst. Bisher noch nicht in Deutschland, aber jede Wette, dass das bei uns noch ansteht. Den Anfang bei den Preiserhöhungen machen die USA.

YouTube-Dienste: 2 bzw. 1 Euro Aufpreis

Hier kostet YouTube Premium jetzt 13,99 Dollar statt 11,99 Dollar pro Monat und YouTube Music kostet 10,99 Dollar statt 9,99 Dollar pro Monat. Ich vermute, dass wir noch in diesem Jahr die 13,99 Euro und 10,99 Euro bei uns sehen werden.

11 Euro sind in der heutigen Zeit nicht mehr ungewöhnlich für ein Musik-Abo, da waren andere schon früher dabei. Und ja, ich weiß, man kann das Paket für die beiden Dienste günstig in der Türkei und Co. kaufen, das wissen die meisten hier.

Dennoch ist es eben ein Trend, der sich durch die komplette Branche zieht und mit Blick auf stagnierende oder fallende Nutzerzahlen (weil es auch so viel Konkurrenz gibt) versuchen die Unternehmen den Gewinn mit höheren Preisen zu erhöhen.

