Berliner Erklärung: Deutschland will Hochlauf von E-Fuels

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) treibt gemeinsam mit internationalen Partnern den Hochlauf strombasierter Kraftstoffe, sogenannter E-Fuels, voran.

Erfolgsfaktoren für einen schnellen Markthochlauf und attraktive Rahmenbedingungen für Investoren standen im Mittelpunkt des E-Fuels Dialogs am 4. Juni 2024. Mehr als 120 hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft diskutierten in Berlin unter dem Motto „Paving the Way for Clean Mobility“ über Lösungen und Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit.

E-Fuels in der Luftfahrt erforderlich

Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf dem Einsatz von E-Fuels in der Luftfahrt im Rahmen der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) und des Berlin Aviation Summit.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die „Berliner Erklärung“, die von Bundesverkehrsminister Volker Wissing, dem litauischen Verkehrsminister Dr. Marius Skuodis und dem japanischen parlamentarischen Vizeminister für Wirtschaft, Handel und Industrie, Taku Ishii, unterzeichnet wurde.

E-Fuels sind neben batterieelektrischem Antrieb und Wasserstoff eine wichtige Option für klimafreundlichen Verkehr. In der Berliner Erklärung bekennen wir uns zu Technologieoffenheit und Bedeutung von E-Fuels. – Volker Wissing

Die Erklärung unterstreicht die Bedeutung von E-Fuels für die Erreichung der Klimaziele im Verkehrssektor und skizziert eine gemeinsame Vision für deren schnellen Markthochlauf. Den Auftakt der Konferenz bildete ein Austausch auf Ministerebene, bei dem sich die Vertreter der teilnehmenden Länder auf die Kernpunkte der Berliner Erklärung verständigten.

Die diesjährige Veranstaltung baute auf der E-Fuels 2023 Konferenz auf, die den Startpunkt für einen kontinuierlichen internationalen Austausch gesetzt hat. Im kommenden Jahr soll der Dialog in Tanger, Marokko, fortgesetzt. Die Berliner Erklärung findet ihr online (PDF; englisch). Weitere Informationen, Fotos sowie Zitate gibt es beim BMDV.

